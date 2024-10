Lavoro povero insicuro discriminato I giuslavoristi dell’Agi si riuniscono a Roma nel segno della Costituzione | Sempre più attuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non è un caso che il convegno nazionale dell’Associazione delle giuslavoriste e deid’Italia, Agi, abbia deciso quest’anno di mettere al centro la, coi principi che la Carta dedica almessi al centro degli incontri in programma adal 3 al 5 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel & SPA (qui il programma). Un modo di evidenziare un arretramento: “Non possiamo non registrare come questi principi costituzionali in alcuni settori lavorativi non vengano rispettati”, ha dichiarato l’avvocata Tatiana Biagioni (foto), presidente Agi. In chiusuratre giorni di tavole rotonde, workshop e dialoghi, il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez modererà proprio l’incontro dal titolo “Ilnella: passato, presente e futuro”.