La carità per gli ultimi | una lezione da Andy Warhol e da tante comunità come quella di Sant’Egidio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Viviamo in un mondo dove l’opulenza può facilmente distrarci dai veri bisogni della società. Ogni giorno ci muoviamo nelle nostre vite piene di impegni, senza spesso fermarci a riflettere su chi rimane ai margini, su chi non ha nulla. Questo pensiero dovrebbe toccarci profondamente, ma spesso passa inosservato. Un esempio che mi ha sempre colpito è quello di. Nato in una famiglia profondamente cattolica,era cresciuto con una forte radice religiosa. La sua famiglia seguiva il rito bizantino e, per oltre 20 anni, fece pellegrinaggi settimanali verso la chiesa di San Giovanni Crisostomo a Pittsburgh. Anche da adulto, a New York, continuò a partecipare discretamente alle funzioni religiose, evitando di parlarne pubblicamente, ma mantenendo un forte legame con la sua fede.