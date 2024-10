Il principe Alberto era un libertino Il mio voto? Sono ancora casta Beatrice Luzzi l’ho amata senza carnalità | Simona Tagli vuota il sacco a La Volta Buona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era il 2005 quando nacque Giorgia, sua figlia, frutto della storia d’amore con Francesco Ambrosoli. Da quel momento, la vita diè completamente cambiata. La conduttrice televisiva si è aperta in una lunga intervista a La, ospita di Caterina Balivo, con cui ha affrontato diversi temi, su tutti le sue relazioni e ildi castità., infatti, è stata legata sentimentalmente ad Antonio Zequila per sette anni, ma, in precedenza, ha avuto una storia con ildi Monaco. “Ero rimasta colpita dal suo carattere: sa unire il suo lato fanciullesco al ruolo istituzionale. Oggi è molto impegnato nel Principato, quandoconosciuto io era più libero perché era ambasciatore, ed era anche abbastanza. Gli piaceva molto divertirsi, amava la danza, il canto. Uncapace di amare”.