Il derby 2 Maceratese serve il giusto approccio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ci attende una partita difficile: il Chiesanuova è una squadra forte e ben allenata". Stefano Serangeli, direttore generale della, sottolinea le insidie del match di oggi valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza. "In estate – aggiunge – è stato rinforzato l’organico del Chiesanuova arrivato terzo lo scorso anno. Noi dovremo fare qualche turnazione perché accusiamo diversi acciaccati e stanchezza per le tante gare ravvicinate. Di certo oggi siamo attesi da una partita da affrontare con la massima attenzione". La Coppa Italia è una manifestazione importante. "Ci teniamo molto, è fondamentale – spiega – come il campionato, oltretutto è un’altra strada che può portare alla promozione, ma dà anche la possibilità di ruotare i giocatori e portarli tutti allo stesso livello".