Giulia Zanardi non ce l’ha fatta | è morta a 33 anni dopo ore di agonia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 33, è decedutatre giorni diin seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella serata di sabato, 28 settembre. La giovane si trovava come passeggera su una moto guidata da Alessandro Bortoletti, 49, che è morto sul colpoaver perso il controllo del mezzo. Lo schianto è avvenuto lungo via Statale, all’altezza della rotonda con via Mazzini a Scandiano, nel comprensorio ceramico della provincia di Reggio Emilia. La morte cerebrale e decessoessere stata trasportata in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, la situazione clinica diè precipitata nella serata di martedì. Alle 20:18 è stata dichiarata la morte cerebrale, e pocoè arrivata la conferma del decesso.