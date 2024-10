FOTO | Nuovo Network nuova grafica e nuove cinture per NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quella di questa notte è stata una serata speciale per NXT, con il roster di sviluppo della federazione che è ufficialmente passato sul canale CW, dopo diversi anni in onda su USA. Per l’occasione una card degna di un PLE, con match titolati e grandi apparizioni, una grande arena come l’Allstate Arena di Chicago lasciando per una sera il Performance Center e anche delle novità su. Da bianco-oro a nero-argento La prima novità tangibile è stata la sigla di NXT, “Millions From Now” cantata da Lil Wayne e 2 Chainz che ha anche svelato quella che sarà ladi NXT. Niente di rivoluzionario, ma un cambio nei colori passando dal bianco-oro, ad un nero-argento e una forma un po’ più rettangolare. Si tratta dell’ennesimo cambio di colore del logo, dal giallo-nero iniziale, al multicolore di NXT 2.