Duplice omicidio Mercato ittico semi aperto | autopsia sulle due vittime

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Salerno, il luogo dove ieri si è consumata la tragedia costata la vita a Rosario Montone, 58 anni responsabile per Salerno della Eurofish di Napoli e Carmine De Luca, 48 anni, salernitano, dipendente della società che opera all’interno delall’ingrosso dove si riforniscono tutte le pescherie ed i ristoratori, oggi si è rimesso lentamente in moto. Tra gli operatori c’è sconcerto e dolore. Tutti conoscevano i due lavoratori ed anche Francesco Iacovazzo, che era stato un ex dipendente ed attualmente era rivenditore di pesce. Per tutti un personaggio un po’righe ma non al punto da temere il raptus di follia che ieri lo ha portato a premere il grilletto dell’arma detenuta legalmente contro Rosario e Carmine, colpevoli secondo Francesco, del suo licenziamento perché accusato di aver rubato del pesce.