Djokovic sul caso Sinner | Abbiamo un sistema che non funziona bene ci sono troppe incoerenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella giornata della finale stellare dell’ATP 500 di Pechino tra Jannike Carlos Alcaraz, conclusasi con il trionfo dello spagnolo al tie-break del terzo set dopo quasi tre ore e mezza di battaglia, Novakè stato protagonista di una conferenza stampa di presentazione in vista del suo debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il fuoriclasse serbo, quattro volte vincitore di questo torneo, si appresta a fare il suo ritorno in campo nel Tour (escludendo quindi la Coppa Davis) un mese dopo la prematura eliminazione al terzo turno dello US Open contro l’australiano Alexei Popyrin. L’obiettivo principale di Nole sarà quello di raccogliere punti preziosi per la qualificazione alle Finals di Torino.