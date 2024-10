Decreto flussi | Ong click day stretta al caporalato e obbligo di consegnare lo smartphone Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilche riforma l’ingresso in Italia dei migranti regolari. Dopo il rinvio dei giorni scorsi per “approfondimenti tecnici” il Cdm ha dato il via libera al. Il provvedimento è composto da 17 articoli e punta a riorganizzare l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri regolari, tutelare le vittime die gestire imigratori. Dlle novita? (Ansa Foto) – notizie.com“Non vorrei che il titolo fosse “scontro bis” per l’assenza dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. A dirlo è stato in conferenza stampa Alfredo Mantovano dopo l’approvazione del. Il rinvio dei giorni scorsi ha incentivato le voci su posizioni divergenti nel governo: da qui precisazione ironica del sottosegretario: “Il ministro Nordio è a Londra per un incontro col suo omologo britannico.