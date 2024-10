Cugine ed eroine del verde Tutelano un antico pero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il movimento culturale di tutela ambientale ‘Paesaggezza’ nomina Cavalieri ‘gli eroi silenziosi che, valorizzano e promuovono il paesaggio inteso come insieme di natura e cultura’. Di recente hanno ottenuto questo attestato leNadia e Loredana Nardini di una borgata a Groppo di Riolunato in quanto ‘custodi di un’. La borgata si chiama proprio ‘grande’ e deve il nome non solo all’attuale pianta di almeno 150 anni ma anche al preesistente gigantescoche sorgeva poco più a monte, poi scomparso nell’800. L’attuale discendentemeriterebbe l’inserimento nell’elenco degli Alberi Monumentali della regione Emilia Romagna, significativo e bellissimo ora carico di frutti come lo è in tutte le stagioni sia in piena fioritura primaverile che sotto la neve.