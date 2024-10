Consar offerte per gli universitari e sconti per il settore vip

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si chiama Early Sale ed è la novità per questo campionato di A2 che inizia domenica 6 ottobre. Fino a tre giorni prima di ogni partita casalinga della, c’è la possibilità di assicurarsi a un prezzo scontato il biglietto per ilvip o il biglietto standard. Previsto un prezzo agevolato anche per gli studentie per gli Under 18. Per aggiudicarsi uno di questi posti all’interno del Pala De Andrè è sufficiente acquistare il biglietto online attraverso il sito www.portoroburcosta2030.it fino, appunto, a tre giorni prima del match. Nel caso di domenica 6 ottobre, giorno in cui lasfiderà la Virtus Volley Fano alle18, l’Early Sale scade alle 23.59 di giovedì 3 ottobre.