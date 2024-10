Cede una grata per strada | bimbo di 3 anni precipita di sotto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un grave incidente è avvenuto a Genova Pegli, dove un bambino di soli treè caduto in un parcheggio interrato in piazza Rapisardi, dopo che unadi aerazione ha cedutoil suo peso. Il piccolo, che stava camminando accanto alla madre, èto nel vuoto, compiendo un volo di diversi metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono calati nel parcheggio per recuperare il bambino e riportarlo in superficie. Affidato alle cure del personale sanitario del 118, il piccolo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’Ospedale Pediatrico Gaslini, uno dei centri di eccellenza per la cura dei bambini in Italia. Da una prima valutazione medica, sembra che il bambino abbia riportato una frattura al femore.