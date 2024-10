Caos ferroviario a Roma | guasto tra Termini e Tiburtina causa cancellazioni e ritardi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)tecnico paralizza il nododifino a 160 minuti e numerose, Trenitalia invita i passeggeri a riprogrammare i viaggi Questa mattina, alle 6:30, la circolazione ferroviaria nelle principali stazioni di, è stata sospesa adi untecnico alla linea. Il blocco ha provocato pesanti disagi per i viaggiatori, conche coinvolgono treni ad alta velocità , Intercity e regionali. La società Trenitalia ha prontamente informato che sono in corso le operazioni di ripristino da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). In un comunicato, RFI ha spiegato che ladei disagi è dovuta a una disconnessione degli impianti di segnalazione nelle stazioni di