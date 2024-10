Bove | La nuova Conference mi piace Accolto benissimo a Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Insieme a mister Palladino c'è Edoardoin conferenza stampa per presentare la sfida diLeague contro i New Saints. Il centrocampista romano parla del momento della squadra. “Non credo sia una questione di scossa. Quando scendiamo in campo l’atteggiamento è sempre lo stesso. Abbiamo affrontato ogni partita con il massimo impegno. Un percorso con tanti nuovi giocatori richiede tempo, ma allo stesso tempo sappiamo che in Europa non ci sono molte occasioni per sbagliare. Conosciamo l’importanza della gara di domani, che sarà un buon test per mettere alla prova ciò su cui stiamo lavorando in allenamento“.Come avete preso le parole di Kouame a Empoli? “Credo che le parole di Christian siano state fraintese. Lui si riferiva a ciò che stiamo costruendo, al gioco di squadra e all’applicazione di certi meccanismi.