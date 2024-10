Best Weekend su NOVE con Francesco Panella | quando inizia e puntate

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prende il via suil nuovo programma condotto da, già volto noto dell’emittente grazie a Little Big Italy. Il nuovo show che lo vede protagonista si chiama, che lo porterà, di puntata in puntata, a esplorare una diversa località d’Italia. Ad attenderlo in ogni nuova meta ci saranno tre esperti del luogo che tenteranno di organizzare per il conduttore la migliore proposta dipossibile. Ogni esperto avrà a disposizione un budget di 500 euro che dovranno essere utilizzati per scegliere una proposta per il pernottamento, una proposta per mangiare e una proposta per un’attività.