Basket B nazionale Mercoledì di campionato Fabriano e Jesi debuttano in casa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Ristopro ospiterà a Cerreto ore 21 il Roseto (allenata da Gramenzi), l’Accademyil Chieti (in panchina coach Lardo) ore 20,30 VALLESINA, 2 ottobre 2024 – Debuttolingo inperdopo le sconfitte nella prima dirispettivamente a Rieti e Chiusi. QUIArriva a Cerreto una delle migliori formazioni del Girone B della serie B. Palla a due alle ore 21. da ‘quinto quarto’ Sfida quella contro Roseto che si ripete dopo pochi mesi affrontando lo stesso avversario contro cui si era conclusa, in semifinale playoff, la precedente stagione. Roseto è allenata da Gramenzi. La squadra si è rinforzata ed il roster comprende il play Durante, le ali Donadoni e Guaiana, e la new entry Brian Sacchetti. Inoltre Lukas Aukstikalnis, Traini e Pastore.