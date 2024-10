Bari e Taranto | oggi commemorazioni di due vittime innocenti della criminalità organizzata Gaetano Marchitelli e Giovanbattista Tedesco

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:l’assessore alla Cultura e alla LegalitàRegione Puglia Viviana Matrangola partecipa alle iniziative di commemorazione di, in programma nei territori die di. Alle ore 9.30, in occasione del 21° anniversario del tragico omicidio diMarchitelli, Matrangola sarà presente alla cerimoniadal Comune dipresso la lapide commemorativa in piazza Umberto I a Carbonara (). Quindi, alle ore 10.30, l’assessore si recherà aper ricordare Giovanbattistaa distanza di 35 anni dall’uccisione, avvenuta per manoSacra Corona Unita. L’incontro si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Europa-Alighieri (via Pio XXI n. 3).