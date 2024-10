Allerta meteo | scuole chiuse nella Valdicecina martoriata dall' alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Pisa), 2 ottobre 2024 - I sindaci dei Comuni a cavallo tra Alta e Bassa(in provincia di Pisa) dove 10 giorni fa il maltempo ha scatenato l', hanno deciso di chiudere ledomani, 3 ottobre, per l'arancio diramataa Regione Toscana. Ecco la mappa dei territori comunali in cui saranno chiusi i plessi scolastici: Montecatini, Monteverdi Marittimo, Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo. Ricordiamo che l'dello scorso 23 settembre, durante unagialla, travolse in particolar modo il Comune di Montecatini, in località La Gabella.Â