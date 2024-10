Agli ultras dello sport non importa nulla | sono narcisisti violenti e auto-riferiti Cazzullo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)non) Nella sua rubrica delle lettere sul Corriere della sera Aldosi occupa del fenomeno e dell’inchiesta sugli. L’arresto dei capidelle due squadre milanesi è uno choc, ma è anche un’occasione di ripartenza per il calcio italiano. Da troppo tempo le curve, e quindi le tifoserie,ostaggio di un gruppo di criminali che usano il ricatto della forza per soggiogare gli altri. La loro arma è il coltello, se non la pistola. Il loro principale business è la droga. L’altroi biglietti delle partite e l’organizzazione delle trasferte. Nonveri appassionati;nonloro, se è vero che glimilanistiarrivati a fischiare al passo d’addio Paolo Maldini, bandiera milanista per eccellenza.