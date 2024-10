Accoltellamento in via Rainusso Colpisce un 23enne alla schiena poi nasconde la lama nell’armadio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una ferce discussione legata forse ad uno stato di alterazione di entrambi i coinvolti poi i fendenti, inferti con violenza ma, fortunatamente, non così profondi da mettere a rischio la vita della vittima. Il grave episodio si è verificato intorno all’una di lunedì notte in una palazzina di via. In base a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, subito intervenuti sul posto, un giovanemarocchino senza fissa dimora è stato aggredito e colpito a coltellate da un 24enne tunisino per futili motivi. Il ferito è stato trovato riverso a terra nei pressi della palazzina di viain cui vive l’aggressore ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara.