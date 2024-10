A Ravenna il porto è più green Ecco la nave cattura-plastiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Maria Vittoria VenturelliIl cantiere nautico Morri F.M. di Bellaria costruirà per l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale un’imbarcazione completamenteche sarà utilizzata nelle acque deldiper raccogliere la plastica dispersa in acqua. È la prima con queste caratteristiche attiva in uno scalo italiano, la sua costruzione è prevista entro aprile 2026 per essere operativa nell’estate dello stesso anno. Per realizzarla il ministero dell’Ambiente ha concesso all’AdSP il finanziamento necessario di circa 2 milioni nell’ambito del progetto ‘Ports’ e delle risorse del Pnrr.