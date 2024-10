Viola le regole dei servizi sociali 33enne torna in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seriate. Sabato 21 Settembre i militari della Tenenza Carabinieri di Seriate hanno arrestato un, pregiudicato, di origine russa, domiciliato nel comune di Scanzorosciate. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione al decreto di sospensione dell’affidamento in prova alo sociale e contestuale carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Brescia nei confronti dell’uomo, condannato per reati di truffa, furto e uso indebito di carta di credito. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dei Carabinieri di Seriate a seguito di accertate e continuezioni alle prescrizioni imposte per l’affidamento in atto, intercorse dal mese di Giugno ad Agosto 2024, che ne determinavano la revoca. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bergamo in attesa delle determinazioni del competente Tribunale di Sorveglianza.