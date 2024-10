Torna il Tegge Festival | Un luogo aperto sempre più ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)a Felina, per la seconda volta al Parco, il 4, 5 e 6 ottobre il, un evento che vuole essere coinvolgente oltre che incisivo, affrontando temi di grande rilievo della contemporaneità con un piglio che preveda anche incursioni culturali, musicali, rivolte aiper avere il loro punto di vista sul futuro del territorio. L’idea delnasce infatti dal desiderio di trasformare il Parcoin unallegenerazioni, con lo stesso spirito con cui, nel 1982, è nato: cooperazione, condivisione, solidarietà e fiducia nel futuro. Dopo 42 anni vuole ripartire dalle radici territoriali per riprendersi il futuro. Ilè costruito in ambito del progetto Info Days Appennino, grazie a fondi europei della Regione Emilia-Romagna.