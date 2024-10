Sostenibilità | Puglia l’emozionario ambientale Regione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Verso la creazione di un nuovo linguaggio comune sullache sposti l’asticella dalla paura, dal greenwashing, dall’eco-ansia, a una narrazione di speranza, mettendo al centro l’azione collettiva, attraverso parole, rappresentazione visiva e misurazione scientifica. E’ l’obiettivo del primo Emozionario, sostenuto dalla Comunicazione Istituzionale e dall’Assessorato all’Ambiente della, e presentato ieri in Fiera del Levante. Il progetto, in partenariato con l’ideatore, l’APS Everything is Connected, nasce all’interno del Centro di Eccellenza di Ateneo per ladell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, in cui è stata creata una think-tank, responsabile della stesura di 30 parole chiave che comporranno