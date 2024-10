Screening della mammella e della cervice mille esami nei camper

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo per le attività dioncologici, ad oggi effettuati circadiagnostici solo nei. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dal 9 marzo al 29 settembre 2024, in 32 giornate dedicate alla prevenzione nei Comuni irpini, ha effettuato: – 545 mammografie, – 471 pap test. Un grande successo anche in termini di numeri, se si considera che icontinueranno a fare tappa nei Comuni irpini anche nei mesi di ottobre e novembre 2024 per un totale di oltre 40 Comuni raggiunti nel solo 2024. Nell’anno corrente crescono anche i numeri dei Comuni interessati edeglidiagnostici eseguiti rispetto al 2023, anno in cui sono state effettuate 23 giornate per 469 mammografie e 375 pap test.