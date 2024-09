Roma da Dahl a Soulé | il mercato non ingrana Si salva il solo Dovbyk|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 1 ottobre 2024) 2024-09-30 17:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La stagione dellafino a questo momento è un saliscendi di emozioni. Dalscoppiettante all’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric. Questa estate il ds Ghisolfi ha portato 11 nuovi giocatori, considerando anche il riscatto di Angeliño fortemente voluto dall’ex allenatore. Sono stati spesi oltre 100 milioni di euro, ma ad oggi ildellanon sta rendendo come ci si aspettava. Tra i nuovi solamente Artem Dovbyk è riuscito a mettersi in mostra e in parte Manu Kone. DOVBYK E KONE’ – L’ucraino è stato l’acquisto più oneroso del calcioestivo. I Friedkin si sono esposti in prima persona per portare nella Capitale l’ex Girona e hanno speso 30,5 milioni di euro più 5,5 di bonus.