Riparte il Piedibus Un servizio umano

(Di martedì 1 ottobre 2024)il, L’iniziativa, che mira a promuovere la mobilità sostenibile e il benessere della comunità. Si tratta di un "autobus" formato da bambini che vanno a scuola a piedi, accompagnati da volontari adulti che fungono da autisti e controllori. Questa iniziativa è organizzata dai volontari del ComitatoFabriano, supportata dal Comune di Fabriano e patrocinata dall’Ast Ancona. "Il- spiegano i promotori - è organizzato per far andare i bambini a scuola insieme a piedi, accompagnati da adulti. Ilprevede un capolinea, diverse fermate, orari e percorsi prestabiliti, e funziona con qualsiasi condizione meteorologica. Le linee attive a Fabriano per l’anno scolastico 2024/2025 sono: "Linea La Spina", "Linea Piano", "Linea Pisana" e "Linea Serraloggia" fino al plesso scolastico Allegretto di Nuzio dell’I.C. Fernanda Imondi Romagnoli".