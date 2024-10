Restaurato il San Giovanni Battista di Pietro Bernini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre alle ore 12 il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli apre le porte per presentare il restauro del Santradizionalmente attribuito a. Per l’occasione il direttore Giuseppe Reale mi guiderà in una visita guidata gratuita alla scoperta delle meraviglie artistiche e architettoniche dell’antico Complesso monastico che culminerà proprio con un approfondimento della scultura di recente restaurata: dopo un lungo intervento di recupero conservativo ed estetico, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza e la direzione scientifica di Alessio Cuccaro, la statua in marmo dello scultore fiorentino risalente al XVII secolo torna ad impreziosire l’altare del Cappellone di San Giacomo della Marca di patronato dei Parisio e intitolata proprio a S.