Quando Luna Rossa e Britannia gareggiano nella regata 9 e 10? Data orario tv e streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024)giornata di mercoledì 2 ottobree Ineostorneranno in acqua a Barcellona per le regate 9 e 10 della finale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo di selezione della sfidante di New Zealand in America’s Cup. Si riparte dal risultato di 4-4 (vince chi arriva per primo a 7) dopo un martedì rocambolesco conche ha perso la settima gara a causa di un guasto, ma che è riuscita, dopo una riparazione in tempo record, ad aggiudicarsi il punto del nuovo pareggio. Ora nuovo appuntamentogiornata di mercoledì 2 ottobre, meteo permettendo. Si parte alle 14:10. Secondaalle 15:15. La giornata di regate sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, oltre che insu Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup (205), ma potrete seguire le gare anche insu NOW.