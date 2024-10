Per Inzaghi l’esperienza conta | Taremi risorsa Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) In casa Interfa rima con. Una scelta specifica di, chemolto suldel suo attaccante. PRESENZE DA TITOLARE – Due partite di, due presenze da titolare per Mehdi. Entrambe non per emergenza, ma per scelta tecnica. Una coincidenza che è difficile identificare come casuale. E che chiama in causa il profilo specifico dell’iraniano. Specialmente alla voce esperienza. ESPERIENZA INTERNAZIONALE –infatti assomma trenta presenze nelle coppe europee. Dato cui possiamo aggiungere anche un bottino simile nella versione asiatica della. E circa novanta presenze con la nazionale dell’Iran. L’ex Porto insomma è uno che sta a suo agio nelle competizioni internazionali. Uno che sa come comportarsi. Una skill specifica, cuitiene molto nelle notti europee. Quando il peso del pallone è diverso.