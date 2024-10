Patologia improvvisa muore a 17 anni | folla di amici al funerale di Anna E il suo sorriso vola ’sempre felice’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Forlì, 1 ottobre 2024 – Un’ondata di dolore ha invaso ieri la chiesa di Santa Maria in Villanova, dove si sono svolti i funerali diValentini, la diciassettenne scomparsa, all’ospedale Bufalini di Cesena, a causa di unaneurologica. La sua morte, fulmine a ciel sereno, ha scosso profondamente il paese, che si è stretto attorno alla sua famiglia: il babbo Davide, la mamma Lorena e il fratello Francesco. La chiesa di Villanova, troppo piccola per accogliere tutti coloro che volevano salutareun’ultima volta, non è bastata: l’altare è stato così allestito nel campetto sul retro, dove lei stessa aveva giocato tante volte a pallavolo e salto in lungo.