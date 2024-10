Pagelle Bayer Leverkusen-Milan 1-0 voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la seconda giornata della fase del girone unico della. Alla BayArena i rossoneri devono faticare e non poco nella prima frazione, si spaventano per via del gol poi annullato col Var alle Aspirine, ma reggono dietro e arrivano all’intervallo a reti bianche. Nel secondo tempo la sblocca Boniface e il risultato diventa una beffa per la squadra di Fonseca, perché poi nell’ultima mezzora è assalto con tanta personalità e dunque tantissimi rimpianti. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-0(3-4-2-1): Hradecky 6.5; Tapsoba 7, Tah 6.5, Hincapié 6; Frimpong 6, Xhaka 6.5, Garcia 7 (30? st Andrich sv), Grimaldo 7 (44? st Belocian sv); Adli 6.