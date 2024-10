Overtourism non solo Mikonos e Santorini | città aree geografiche e popolazioni a rischio ecco le alternative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tagliare dai propri pacchetti alcune destinazioni veramente sfinite dal turismo in estate, comein Grecia, che non verranno più offerte durante il periodo estivo. Smettere di vendere viaggi aerei sotto i 5 giorni. Mettere sotto osservazione altre destinazioni, in modo da monitorarle rispetto ai flussi turistici. Distribuire i flussi turistici durante l’anno. Sono alcune delle soluzioni messe in atto da Evaneos, piattaforma che conta più di 500 agenzie locali nel mondo, uno dei pionieri del turismo sostenibile.