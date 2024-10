Napoli Manna alza bandiera bianca | vince la Premier

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giovanninon smette di pensare a come puntellare la rosa, il direttore ci ha provato anche per lui. I partenopei sono sempre attenti ai migliori giovani nel campo europeo prima con Giuntoli e ora con Giovanni. Ilha attenzionato uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato ma alla fine probabilmente ad averla vinta sarà un altro club. Giovannici ha provato fino all’ultimo minuto e continuerà a farlo sino a quando non aprirà la prossima finestra di calciomercato che sarà quello invernale. Gli azzurri vogliono costruire la migliore rosa possibile da qui ai futuri avvenire, Aurelio De Laurentiis crede fermamente nel lavoro di Giovanni. I partenopei credono di poter avere appeal anche su questi giocatori, dopo il calciomercato realizzato grazie ad Antonio Conte.