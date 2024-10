MXGP Traversini in vista del Motocross delle Nazioni | Vogliamo essere protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Adesso è ufficiale. Alberto Forato è il sostituto prescelto per il2024, evento in scena questo fine settimana in Inghilterra, precisamente presso il circuito di Matterley Basin. Il centauro prende dunque il posto di Mattia Guadagnini, infortunatosi durante la gara-1 del GP della Spagna, ultimo appuntamento della stagione. La notizia, già nell’aria da almeno ventiquattro ore, è stata confermata da un comunicato diramato dalla Federmoto nella giornata di oggi, martedì 1 ottobre. Nello specifico il pilota della classe, cadendo in modo brusco da una rampa di un salto, ha rimediato una lussazione della spalla e una micro frattura del bacino, fattore che rende impossibile la sua partecipazione nella competizione d’Oltremanica. “Siamo molto dispiaciuti per Mattia, un ragazzo che ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla Maglia Azzurra.