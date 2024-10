Matteotti da domani online l’animazione Velia e Giacomo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – “” è un’animazione della durata di circa dieci minuti tratta liberamente dalla raccolta epistolare trae sua moglie. Si tratta di un progetto realizzato per il centenario dalla morte di, promosso dall’Anppia Nazionale, con il il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali, e in collaborazione con il Master Esperto in comunicazione storica e il patrocino della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e del Comitato Nazionale per la celebrazione del “Centenario della morte di”.