Mattarella a Unhcr Ginevra | apprezzamento e sostegno siete cruciali

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – “Sono qui per la prima volta da Presidente della Repubblica italiana per rendere omaggio a quello che è sempre di più un punto cruciale per la vita internazionale, da cui arriva un costante richiamo alla dimensione umana della convivenza internazionale, agli elementi essenziali che compongono la comunità umana. Ile l’all’agenzia è elevatissimo e assolutamente pieno”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto agli operatori italiani dell’didove si trova in visita in occasione in occasione del 70mo anniversario del Centro europeo per la ricerca nucleare (Cern). “E’ un piacere salutare tutti gli italiani che operano qui, un segmento fondamentale delle Nazioni Unite, che riguarda aspetti di una emergenza costante.