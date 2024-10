Longlegs | in Italia dal 31 ottobre ecco il trailer italiano

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’acclamato horrorarriverà inin tempo per la celebre notte di Halloween, ed intanto è online ilno. Il film diretto da Osgood Perkins ha ottenuto il benestare della critica, ma anche l’ottima accoglienza del pubblico attraverso un incasso Worldwide da oltre 100 milioni di dollari (fonte BoxOfficeMojo). Negli USAè stato distribuito dallo specialista in film indipendenti “NEON“, mentre inla distribuzione sarà a cura di Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Il lancio ufficiale nelle salene è previsto per il 312024 (in piena celebrazione di Halloween), ma prima ancoraotterrà la sua anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, e successivamente l’onore di aprire l’edizione 2024 delle Notti Horror del Lucca Comics & Games.