LIVE Bayer Leverkusen-Milan 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | ritmo altissimo in Germania Abraham a terra in area ma non c’è rigore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42? Ma che chiusura anche di Tah su passaggio di Pulisic per! Alzano ilisti. 41? Ripartenza dei rossoneri!! Palla ad, che va giù indi! Non c’è fallo per l’arbitro. 40? Debole la conclusione di Adlì. Ma che pressione di Grimaldo sulla sinistra, forse il migliore in campo! 39 ‘ Peccato per la conclusione dello statunitense che trova le mani del portiere avversario. 39? Che ripartenza di Pulisic su assist di Fofana. Bello squillo deldopo 40?! 38? Di nuovo in campo, intanto,. Si scalda, però, Morata. 37? Altra occasione per ilsempre dalla sinistra. Di nuovo alto sopra la traversa Frimpong. 36? Scortato fuori il centravanti con il ghiaccio sulla spalla. 36?. Problemi alla spalla. 34? Giro palla fantastico dei padroni di casa che arrivano alla conclusione con Grimaldo.