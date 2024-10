Le big cadono tutte oltre a Pesaro si salva solo Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Che ogni partita sarà faticosa, come ha detto Sacripanti dopo il successo di Lecce, lo dimostrano i primi risultati usciti sulla ruota della giornata inaugurale della serie A2. Sconfitte Cantù, Fortitudo, Brindisi e Forlì, delle presunte favoriteha vinto, ma fra le mura amiche, per cui alla fine dei conti il blitz in casa di Nardò potrebbe essere anche sostanzioso ai fini della classifica. Lo vedremo nel prosieguo. A far più rumore di tutti in questo primo turno, è il nuovo scivolone di Cantù. Orzinuovi, dove gioca - e bene - il pesarese Nicolas Alessandrini cresciuto nel vivaio della Vuelle, lo ha rifatto di nuovo e dopo aver eliminato i brianzoli in Supercoppa li ha battuti anche in campionato, pur se di unpunto e dopo un supplementare, ma comunque la posta in palio l’hanno intascata loro.