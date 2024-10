La Verità su Pippo Baudo | Valeria Marini Shock!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha recentemente dato una notiziasulle condizioni di salute di. Ecco che cosa ha detto! Negli ultimi mesi, le voci sulla salute dihanno suscitato molte speculazioni, tanto che qualcuno lo ha addirittura dato per morto, salvo smentite immediate. Recentemente, le sue condizioni sono tornate al centro dell’attenzione a causa di alcune foto, scattate durante il compleanno di Pierfrancesco Pingitore, in cui l’iconico presentatore italiano, ora 88enne, è stato visto su una sedia a rotelle. A chiarire come stia realmenteci ha pensato Il Corriere della Sera, che ha intervistatoe lo stesso Pingitore, entrambi presenti alla festa. Secondo il noto quotidiano,non è più in una forma fisica eccellente, ma d’altronde, considerando la sua età, ciò non sorprende.