La Schedina pronta di Champions League del 1 ottobre

La giornata didel 1°2024 si preannuncia ricca di emozioni, con 9 match in programma. Abbiamo selezionato per te i migliori pronostici per comporre unaad alta quota, che potrebbe trasformarsi in una vincita importante. Scopri le nostre previsioni per ciascun match e le migliori quote disponibili. Ladi1. VfB Stuttgart – Sparta Praga(Ore 18:45)Pronostico: Vittoria VfB Stuttgart (1)Quota: 1.50Lo Stoccarda, davanti ai propri tifosi, parte nettamente favorito contro lo Sparta Praga e dovrebbe portare a casa i tre punti. 2.