La nuova variante Covid XEC | un rischio crescente per l’inverno 2024

(Di martedì 1 ottobre 2024)si prospetta complicato sul fronte della pandemia di-19, con la comparsa dellaXEC, che si sta rapidamente diffondendo in Italia e in Europa. Ecco cosa prospettano gli esperti. LaXEC, riconosciuta per la sua elevata capacità di contagio, sta già facendo registrare un aumento dei casi, soprattutto nelle regioni settentrionali del paese, come Lombardia e Veneto. Le autorità sanitarie sono in allerta e invitano la popolazione a seguire le precauzioni per evitare unaondata di infezioni., foto Ansa – VelvetMagLa diffusione dellaXEC Identificata per la prima volta a fine estate, laXEC è stata osservata in diversi paesi europei, inclusa l’Italia, dove si sta rapidamente diffondendo.