Israele elimina i leader Hezbollah con il micidiale missile Ninja R9X Non ha esplosivo uccide con le lame

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 - Per evitare le stragi di civili, come avvenuto nella Striscia di Gaza, perre idi, quando è possibile, il Mossad israeliano è ricorso anche alR9X Hellfire (HELicopter Launched FIre and foRgEt). Infatti la sua caratteristica è quella di non esplodere, evitando così vittime collaterali. Usato dalla Cia perre al-Zawahiri Voluto da Joe Biden perre ildi al Qaeda Ayman al-Zawahiri, le "blade bomb" o "bomb" o "flying Ginsu", è stato creato appositamente per la Cia che chiedeva un minicapace dire solo il bersaglio, senzare o ferire altre persone vicine a lui come avverrebbe con un normale