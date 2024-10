Inter – Stella Rossa il Pronostico | Sfida Cruciale alla Seconda Giornata di Champions League ??

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Martedì 1° ottobre 2024, ore 21:00 – Fase a Gironi diL’affronta laBelgrado nelladella fase a gironi di. Dopo l’ottimo pareggio contro il Manchester City, i nerazzurri puntano a conquistare i tre punti in casa per continuare a sognare un cammino da protagonisti in Europa. La, dal canto suo, èricerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Benfica nella prima partita. Analizziamo la partita, le formazioni e il