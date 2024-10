Infermieri e ostetriche Nuovo corso di laurea | formerà manager esperti in assistenza territoriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un performativo che guarda alla sanità del futuro, diffusa sul territorio e sempre più vicina ai pazienti: partirà a Modena undiMagistrale in Scienzestiche e– diverso da quello storicamente attivato nella sede di Reggio Emilia (più orientato alla ricerca) – per il potenziamento dell’. E’ il frutto di una collaborazione tra Unimore e Ausl per formare figure altamente specializzate rispondendo così alla cronica carenza di personale e alle sfide sempre più complesse del sistema sanitario. "L’istituzione delper noi è un progetto significativo. La collaborazione tra Università, Ausl e Ordini professionali è stata fondamentale. Siamo certi porterà benefici tangibili sia ai futuriti sia alla collettività", ha commentato il rettore di Unimore, prof Carlo Adolfo Porro.