Il divorzio la recensione | una satira tagliente e amabile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) I protagonisti de Il, separati civilmente già da anni, cercano di fare annullare la loro unione anche dalla chiesa cattolica, scontrandosi contro un'infinita burocrazia religiosa. Comedy-drama polacco su Netflix. Malgosia e Jacek erano soltanto due ventenni innamorati e un po' sprovveduti quando lei è rimasta incinta: una situazione compromettente che, in un Paese fortemente religioso come la Polonia, li ha obbligati a nozze immediate. Ma sette anni dopo la coppia ha manifestato tutte le sue idiosincrasie, chiedendo e ottenendo il, almeno in sede civile Ora che la figlia nata dalla loro unione ha compiuto ventitré anni, entrambi si sono ricostruiti una propria vita sentimentale: lei si è risposata con Andrzej ed è diventata nuovamente mamma dell'adolescente Ala, mentre lui si è fidanzato con la più giovane Monika ed