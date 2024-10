Il crimine online Apre l’ufficio reati informatici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un ufficio tutto dedicato al contrasto dei, noti anche come cyber crimes. È stato aperto un ufficio per i cittadini che vogliono sporgere denuncia per questi, dall’accesso abusivo a un sistema informatico al cyberstalking, frodi informatiche, cyberbullismo, pedopornografia, diffamazione e minacce via web, furto di identità, truffee altrilegati al mondo della tecnologia. Il nuovo ufficio sarà gestito da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria al quale i cittadini vittime dipossono rivolgersi per ottenere assistenza e supporto. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di qualità dei servizi offerti dal Corpo di polizia locale ai cittadini. Inoltre, la polizia locale medese, attraverso i controlli su strada e le verifiche sulle operazioni effettuate, potrà individuare documenti falsi o non conformi.