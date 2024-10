Il caffè minacciato dal cambiamento climatico | parte il progetto Mind the coffee cup per un futuro sostenibile

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 1 ottobre 2024) In occasione della Giornata Internazionale del, illyha presentato “thecup – Ildelanalizzato a fondo”, un’iniziativa globale che punta i riflettori sulla sfida dele sulle soluzioni sostenibili per proteggere ildel. La bevanda, un rito quotidiano per milioni di persone nel mondo, rischia di diventare una vittima collaterale dell’emergenza climatica, a causa dell’innalzamento delle temperature, delle variazioni nelle precipitazioni e della diffusione di malattie che minacciano le colture. Con oltre 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno e un’industria che dà lavoro a 25 milioni di famiglie di coltivatori, ilè una risorsa non solo per chi lo beve, ma soprattutto per chi lo produce.