Formazioni confermate con Pep che apporta sei cambi

(Di martedì 1 ottobre 2024) 2024-10-01 20:22:39 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester City cercherà di ottenere la prima vittoria in Champions League in questa stagione quando affronterà lo Slovan Bratislava in Slovacchia. Dopo aver pareggiato senza reti contro l’Inter due settimane fa, Pep Guardiola si aspetta di meglio dalla sua squadra stasera contro la squadra slovacca che è stata sconfitta 5-1 dal Celtic nella prima partita. Notizie sulla squadra dello Slovan Bratislava L’ex difensore centrale del Tottenham Kevin Wimmer parte titolare per i padroni di casa. Il loro capitano è l’ex centrocampista del City Vladimir Weiss, che ieri ha detto: “Guarderò sempre il City, non solo perché è il mio primo club ma perché per me gioca il miglior calcio del mondo. “Guardare il City per me è un piacere. Seguo il club ed è un club che mi resterà sempre nel cuore”.